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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Рома
Специя - Рома: обзор матча 22 января 2023
Специя
22.01.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Рома
45'
С. Эль-Шаарави
49'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Рома
90'
+3
Замена
М. Камара
️️️️
Б. Кристанте
90'
+3
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Т. Абрахам
89'
Желтая карточка
З. Челик
85'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Реца
80'
71'
Замена
Э. Бове
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
А. Реца
58'
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Бурабиа
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
П. Дибала
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Д. Верде
46'
Замена
С. Эспозито
️️️️
П. Христов
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
П. Дибала
Желтая карточка
М. Кальдара
40'
Желтая карточка
М. Бурабиа
36'
Замена
С. Феррер
️️️️
Э. Хольм
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Специя
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
13
Давид Стрелец
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Дронговски
23
Кальдара
55
Христов
4
Ампаду
13
Реца
3
Хольм
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
10
Верде
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Челик
18
Матич
59
Залевски
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
21
Дибала
13
Реца
8
Моутинью
8
Моутинью
13
Реца
3
Хольм
4
Феррер
4
Феррер
3
Хольм
55
Христов
94
Эспозито
94
Эспозито
55
Христов
10
Верде
70
Мальдини
70
Мальдини
10
Верде
10
Бурабиа
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бурабиа
4
Кристанте
2
Камара
2
Камара
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
8
Бове
8
Бове
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
18
Абрахам
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
Остались в запасе
Специя
Рома
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
14
Шимон Журковски
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
13
Давид Стрелец
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
14
Шимон Журковски
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
13
Давид Стрелец
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Специя - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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