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Расписание матчей
Франция. Кубок
Таон - Нант
Таон - Нант: обзор матча 22 января 2023
Таон
22.01.2023, воскресенье, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Таон - Нант
ГОЛ!
М. Мохамед
2:4
ГОЛ!
А. Жиротто
2:3
ГОЛ!
R. Michelutti
2:2
ГОЛ!
Ж. Кастеллетто
1:2
ГОЛ!
A. Colin
1:1
ГОЛ!
Э. Гессан
0:1
Замена
R. Uhlrich
️️️️
S. Lecoanet
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Хаджам
Замена
A. Colin
️️️️
L. Petitpain
84'
Замена
M. Condi
️️️️
Y.
74'
74'
Замена
Л. Дусе
️️️️
С. Мутуссами
74'
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
С. Корчиа
64'
Желтая карточка
А. Жиротто
59'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Ф. Мойе
56'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
Желтая карточка
T. Condi
48'
Желтая карточка
B. Cissé
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таон
1
Raphael Rodriguez
ВР
3
Bafodé Cissé
ЦЗ
4
Tom Condi
ЦЗ
3
Victor Didierjean
ЦЗ
2
Karim Koriche
ЦП
14
Theo Gazagnes
ЦП
8
Rémy Michelutti
ЦП
11
Loris Petitpain
ЦП
19
Mohamed Comara
ЦФ
18
Sebastien Lecoanet
ЦФ
10
Y.Dufour
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
10
Эванн Гессан
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Таон
16
Antonin Parisot
ВР
16
Yann Marchal
ЦП
12
Anthony Colin
ЦП
17
Pierrick Benier
ЦП
8
Matt Condi
ЦФ
17
Axel Louis
ЦФ
18
Rémy Uhlrich
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-4-3
1
3
4
3
2
8
11
14
10
18
19
3-2-2-3
40
Дескамп
14
Корчиа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
17
Сиссоко
8
Мутуссами
97
Коко
91
Мойе
3
Хаджам
10
Гессан
42
Мохамед
11
12
12
11
10
8
8
10
18
18
18
18
14
Корчиа
18
Сентонс
18
Сентонс
14
Корчиа
8
Мутуссами
44
Дусе
44
Дусе
8
Мутуссами
91
Мойе
37
Ганаго
37
Ганаго
91
Мойе
Остались в запасе
Таон
Нант
16
Antonin Parisot
ВР
16
Yann Marchal
ЦП
17
Pierrick Benier
ЦП
17
Axel Louis
ЦФ
40
Альбан Лафон
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Antonin Parisot
ВР
16
Yann Marchal
ЦП
17
Pierrick Benier
ЦП
17
Axel Louis
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Таон - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Таон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Таон
2 : 2
15.01.2025
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Таон
2 : 1
21.12.2024
Амьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Таон
0 : 1
22.01.2023
Нант
Франция. Кубок, 1/32 финала
Таон
1 : 0
07.01.2023
Амьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Таон
0 : 1
02.01.2022
Реймс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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