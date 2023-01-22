Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Брест - Ланс
Брест - Ланс: обзор матча 22 января 2023
Брест
22.01.2023, воскресенье, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Ланс
19'
И. Слимани
5'
У. Саид
30'
Ф. Медина
37'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брест - Ланс
86'
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Фофана
Замена
К. Дембеле
️️️️
У. Маньетти
83'
79'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
71'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
А. Клод-Морис
Замена
Т. Арконт
️️️️
И. Слимани
71'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Онора
70'
Замена
М. Камара
️️️️
П. Лис-Мелу
63'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
63'
46'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Медина
46'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Саид
37'
ГОЛ! 1:3!
А. Томассон
Пас отдал
Ф. Медина
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
31'
30'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Медина
Пас отдал
А. Клод-Морис
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
Ф. Онора
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
У. Саид
Пас отдал
Ж. Ле Кардинал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-3-1-2
1
Бласкес
3
Брассье
20
Дари
93
Дюверн
70
Лала
93
Белькебла
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
9
Онора
19
Слимани
9
ле Дуарон
3-3-1-2-1
16
Лека
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
26
Ле Кардинал
99
Самед
20
Машадо
42
Фофана
28
Томассон
20
Клод-Морис
22
Саид
33
Лис-Мелу
45
Камара
45
Камара
33
Лис-Мелу
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
19
Слимани
7
Арконт
7
Арконт
19
Слимани
8
Маньетти
7
Дембеле
7
Дембеле
8
Маньетти
9
Онора
9
Мунье
9
Мунье
9
Онора
20
Машадо
95
Франковски
95
Франковски
20
Машадо
2
Медина
21
Айдара
21
Айдара
2
Медина
42
Фофана
14
Онана
14
Онана
42
Фофана
22
Саид
17
Опенда
17
Опенда
22
Саид
20
Клод-Морис
7
Сотока
7
Сотока
20
Клод-Морис
Остались в запасе
Брест
Ланс
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
30
Брис Самба
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Брест - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Ланс
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:28
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:28
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+