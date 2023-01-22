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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 22 января 2023
Динамо
22.01.2023, воскресенье, 10:00
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Оренбург
29'
Д. Лаксальт
33'
Д. Лесовой
45'
В. Полуяхтов
75'
Д. Воробьев (П)
76'
А. Малых
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Оренбург
76'
ГОЛ! 2:3!
А. Малых
75'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Воробьев
75'
Замена
Д. Капустянский
️️️️
Ю. Ковалев
Желтая карточка
М. Майсторович
74'
60'
Замена
А. Ходанович
️️️️
Е. Гошев
Желтая карточка
Р. Шагиахметов
46'
46'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Д. Акоста
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Б. Гурциев
46'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Х. Марин
46'
Замена
Л. Вера
️️️️
Т. Аюпов
46'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Н. Титков
46'
Замена
И. Башич
️️️️
К. Капленко
46'
Замена
К. Печенин
️️️️
В. Полуяхтов
46'
Замена
Д. Хотулев
️️️️
М. Стаматов
46'
Замена
М. Перес
️️️️
Р. Гойкович
46'
Замена
А. Малых
️️️️
М. Сиваков
Замена
️️️️
К. Тюкавин
46'
Замена
️️️️
Э. Даса
46'
Замена
️️️️
Г. Сулаквелидзе
46'
Замена
️️️️
Д. Фомин
46'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Макаров
46'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лесовой
46'
Замена
Р. Шагиахметов
️️️️
С. Сазонов
46'
Замена
М. Майсторович
️️️️
Р. Фернандес
46'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Лаксальт
46'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
А. Кутицкий
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Шунин
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
В. Полуяхтов
ГОЛ! 2:0!
Д. Лесовой
Пас отдал
Д. Лаксальт
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаксальт
Пас отдал
Д. Лесовой
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
77
Максим Александров
ОП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шунин
93
Лаксальт
6
Фернандес
4
Сазонов
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
88
Лесовой
9
Сулаквелидзе
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-2-2-1
1
Гошев
30
Стаматов
3
Сиваков
3
Гойкович
2
Полуяхтов
8
Аюпов
55
Капленко
18
Титков
7
Гурциев
26
Марин
27
Акоста
6
Фернандес
5
Майсторович
5
Майсторович
6
Фернандес
77
Макаров
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Лесовой
7
Скопинцев
7
Скопинцев
88
Лесовой
4
Сазонов
10
Шагиахметов
10
Шагиахметов
4
Сазонов
93
Лаксальт
2
Маричаль
2
Маричаль
93
Лаксальт
50
Кутицкий
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
1
Шунин
31
Лещук
31
Лещук
1
Шунин
55
Капленко
13
Башич
13
Башич
55
Капленко
2
Полуяхтов
2
Печенин
2
Печенин
2
Полуяхтов
30
Стаматов
4
Хотулев
4
Хотулев
30
Стаматов
3
Гойкович
2
Перес
2
Перес
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
12
Малых
3
Сиваков
18
Титков
9
Оганесян
9
Оганесян
18
Титков
8
Аюпов
32
Вера
32
Вера
8
Аюпов
26
Марин
17
Ковалев
17
Ковалев
26
Марин
7
Гурциев
10
Воробьев
10
Воробьев
7
Гурциев
27
Акоста
11
Мансилья
11
Мансилья
27
Акоста
1
Гошев
95
Ходанович
95
Ходанович
1
Гошев
Ковалев
70
Капустянский
70
Капустянский
Ковалев
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
4
Денис Осокин
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
11
Денис Боков
ЦФ
77
Максим Александров
ОП
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
4
Денис Осокин
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
11
Денис Боков
ЦФ
77
Максим Александров
ОП
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
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