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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Сассуоло
Монца - Сассуоло: обзор матча 22 января 2023
Монца
22.01.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
60'
Д. Капрари
13'
Д. Феррари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Сассуоло
90'
+4
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
М. Валоти
88'
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Капрари
80'
80'
Замена
Руан
️️️️
Д. Феррари
79'
Замена
А. Альварес
️️️️
Г. Дефрель
79'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
Желтая карточка
А. Колпани
71'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Л. Калдирола
71'
61'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
60'
Замена
Д. Мота
️️️️
А. Петанья
46'
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Биринделли
46'
Замена
П. Мари
️️️️
Марлон
46'
38'
Желтая карточка
А. Лорьенте
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Феррари
Пас отдал
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
3-2-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Марлон
4
Иццо
5
Калдирола
30
Аугусто
19
Биринделли
16
Мачин
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
10
Капрари
4-2-3-1
25
Пеголо
22
Тольян
6
Эрлич
67
Феррари
13
Рожерио
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
45
Лорьенте
25
Траоре
10
Берарди
92
Дефрель
4
Марлон
4
Мари
4
Мари
4
Марлон
10
Капрари
10
Валоти
10
Валоти
10
Капрари
19
Биринделли
28
Колпани
28
Колпани
19
Биринделли
37
Петанья
46
Мота
46
Мота
37
Петанья
5
Калдирола
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
5
Калдирола
67
Феррари
4
Руан
4
Руан
67
Феррари
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
92
Дефрель
9
Альварес
9
Альварес
92
Дефрель
Остались в запасе
Монца
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
16
Джоэле Закки
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Монца - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
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