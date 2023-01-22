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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Стандард
Антверпен - Стандард: обзор матча 22 января 2023
Антверпен
22.01.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Стандард
8'
В. Янссен
29'
А. Муджа
42'
М. Бокади (АГ)
87'
В. Янссен
40'
С. Альсате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Стандард
Замена
Г. Авила
️️️️
Й. Батай
90'
Замена
К. Корбани
️️️️
Р. Де Лат
90'
ГОЛ! 4:1!
В. Янссен
Пас отдал
Р. Де Лат
87'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
А. Муджа
83'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
83'
79'
Замена
А. Калю
️️️️
С. Альсате
Желтая карточка
Р. Де Лат
71'
Желтая карточка
К. Стенгс
69'
59'
Замена
L. Noubi
️️️️
А. Доннум
53'
Вторая желтая
Г. Цимирот
46'
Замена
Н. Огайо
️️️️
С. Перица
46'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Д. Чанак
Желтая карточка
В. Янссен
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Бокади
42'
40'
ГОЛ! 2:1!
С. Альсате
36'
Желтая карточка
Г. Цимирот
ГОЛ! 2:0!
А. Муджа
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
Й. Батай
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бутез
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Стенгс
14
Янссен
1-4-3-2
16
Бодар
20
Бокади
34
Лайфис
21
Баликвиша
7
Альсате
59
Цимирот
11
Зинкернагель
61
Чанак
15
Доннум
13
Фосси
18
Перица
25
Батай
13
Авила
13
Авила
25
Батай
2
Де Лат
20
Корбани
20
Корбани
2
Де Лат
7
Муджа
77
Нсимба
77
Нсимба
7
Муджа
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
15
Доннум
4
4
15
Доннум
18
Перица
39
Огайо
39
Огайо
18
Перица
7
Альсате
22
Калю
22
Калю
7
Альсате
61
Чанак
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
61
Чанак
Остались в запасе
Антверпен
Стандард
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Abderahmane Soussi
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Антверпен - Стандард
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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1
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5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
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2023.01.18 14:51
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