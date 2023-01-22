Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - АЕК
Ионикос - АЕК: обзор матча 22 января 2023
Ионикос
22.01.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
38'
Себа
82'
Д. Вида
90+2'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - АЕК
90'
+2
Желтая карточка
С. Цубер
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Цубер
Замена
В. Манцис
️️️️
К. Вулери
88'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вида
Пас отдал
П. Фернандес
Замена
С. Рубулаку
️️️️
Б. Фадига
76'
74'
Замена
П. Манталос
️️️️
О. Пинеда
74'
Замена
С. Цубер
️️️️
Н. Амрабат
Желтая карточка
А. Ромао
69'
69'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Желтая карточка
Г. Валерианос
64'
63'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Д. Шиманьски
62'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Т. ван Верт
60'
Желтая карточка
А. Мукуди
55'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
У. Соуза
50'
41'
Желтая карточка
Д. Вида
ГОЛ! 1:0!
Себа
Пас отдал
Б. Фадига
38'
Желтая карточка
Б. Фадига
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
92
Себа
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Ионикос
30
Георгиос Христодулис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Симос Рубулаку
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
8
Мият Гачинович
АП
4-3-1-2
1
Хутесиотис
19
Чигринский
33
Соуза
15
Валерианос
66
Сакич
15
Ромао
87
Каньяс
22
Мигас
7
Фадига
11
Вулери
92
Себа
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
12
Рота
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
39
Амрабат
9
ван Верт
7
Фадига
20
Рубулаку
20
Рубулаку
7
Фадига
33
Соуза
6
Антуньес
6
Антуньес
33
Соуза
11
Вулери
14
Манцис
14
Манцис
11
Вулери
39
Амрабат
7
Цубер
7
Цубер
39
Амрабат
25
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
25
Пинеда
4
Шиманьски
22
Фернандес
22
Фернандес
4
Шиманьски
9
ван Верт
8
Гачинович
8
Гачинович
9
ван Верт
Остались в запасе
Ионикос
АЕК
30
Георгиос Христодулис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
30
Георгиос Христодулис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Ионикос - АЕК
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
Новости команд
Все
Ионикос
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+