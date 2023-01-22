Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 22 января 2023
Боруссия М
22.01.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Байер
82'
Л. Штиндль
90+3'
Л. Штиндль
21'
М. Баккер
43'
А. Адли
67'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Байер
Желтая карточка
Л. Штиндль
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
М. Баккер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Синкгравен
ГОЛ! 2:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
К. Итакура
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
Ю. Вайгль
89'
ГОЛ! 1:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
Х. Вольф
82'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
77'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
77'
75'
Замена
Д. Та
️️️️
О. Коссуну
75'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
М. Диаби
74'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
А. Адли
67'
ГОЛ! 0:3!
Н. Амири
Пас отдал
А. Адли
64'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Гложек
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
56'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
К. Крамер
56'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Н. Н'Гуму
56'
Желтая карточка
К. Коне
44'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Адли
Пас отдал
А. Гложек
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Баккер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Омлин
5
Бенсебаини
6
Итакура
30
Эльведи
22
Ляйнер
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
7
Хофманн
11
Н'Гуму
14
Плеа
3-2-2-1-2
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
10
Гложек
21
Адли
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
23
Крамер
13
Штиндль
13
Штиндль
23
Крамер
11
Н'Гуму
17
Вольф
17
Вольф
11
Н'Гуму
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
30
Фримпонг
24
Синкгравен
24
Синкгравен
30
Фримпонг
31
Коссуну
4
Та
4
Та
31
Коссуну
10
Гложек
10
Амири
10
Амири
10
Гложек
19
Диаби
7
Вирц
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
21
Адли
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия М - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Байер
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:29
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:29
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+