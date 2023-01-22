Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Шарлеруа
Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 22 января 2023
Брюгге
22.01.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Шарлеруа
45+2'
Н. Ланг (П)
50'
А. Сков Ольсен
13'
Ю. Баджи
16'
Б. Мехеле (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Шарлеруа
88'
Желтая карточка
А. Декотт
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
88'
Замена
К. Соуа
️️️️
Х. Ванакен
86'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Яремчук
80'
77'
Желтая карточка
Ж. Ван Клемпут
74'
Красная карточка
М. Букамир
72'
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
К. Нкуба
72'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
И. Мбенза
68'
Желтая карточка
К. Нкуба
Замена
М. Ритс
️️️️
К. Нильсен
64'
61'
Замена
А. Декотт
️️️️
Ю. Баджи
ГОЛ! 2:2!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Х. Ванакен
50'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
А. Нуса
46'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Ланг
45'
+2
43'
Желтая карточка
Д. Хейманс
Желтая карточка
Н. Ланг
21'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Мехеле
13'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Баджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
88
Рюта Мориока
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
70
Ланг
7
Нуса
17
Бьюкенан
11
Яремчук
94
Нильсен
3-1-2-2-1
12
Коффи
5
Багер
44
Букамир
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
27
Нкуба
38
Хейманс
20
Баджи
94
Нильсен
23
Ритс
23
Ритс
94
Нильсен
20
Ванакен
14
Соуа
14
Соуа
20
Ванакен
7
Нуса
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Нуса
11
Яремчук
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Яремчук
27
Нкуба
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
27
Нкуба
7
Мбенза
38
Чачуа
38
Чачуа
7
Мбенза
20
Баджи
9
Декотт
9
Декотт
20
Баджи
Остались в запасе
Брюгге
Шарлеруа
39
Джозеф Барсик
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
Главный тренер
Карл Хефкенс
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Брюгге - Шарлеруа
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Шарлеруа
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+