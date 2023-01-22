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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 22 января 2023
Манчестер Сити
22.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
40'
Э. Холанд
49'
Э. Холанд (П)
54'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
81'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
У. Буэно
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. Марез
81'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
77'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
77'
67'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Лемина
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
61'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Марез
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
49'
46'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Траоре
46'
Замена
М. Кунья
️️️️
Р. Хименес
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Льюис
46'
46'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Х. Хванг
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
40'
Желтая карточка
Родри
25'
13'
Желтая карточка
М. Лемина
10'
Желтая карточка
М. Килман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
28
Аканджи
14
Ляпорт
82
Льюис
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
4-2-1-1-2
1
Са
27
Семеду
22
Коллинс
3
Килман
3
Буэно
8
Невеш
99
Лемина
27
Нуньес
24
Траоре
7
Хванг
9
Хименес
26
Марез
10
Палмер
10
Палмер
26
Марез
82
Льюис
15
Аке
15
Аке
82
Льюис
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
26
Де Брюйне
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Айт Нури
3
Буэно
7
Хванг
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Хванг
24
Траоре
7
Сарабия
7
Сарабия
24
Траоре
9
Хименес
10
Кунья
10
Кунья
9
Хименес
99
Лемина
11
Поденсе
11
Поденсе
99
Лемина
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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