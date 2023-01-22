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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Базель
Санкт-Галлен - Базель: обзор матча 22 января 2023
Санкт-Галлен
22.01.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Базель
5'
Ж. Гуйемено
30'
З. Амдуни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Базель
Замена
А. Вальчи
️️️️
M. Kempter
90'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
К. Витциг
90'
89'
Желтая карточка
Ф. Фрай
Замена
А. Крауши
️️️️
Б. Стильхарт
89'
Пенальти не реализован!
Л. Гертлер
86'
84'
Замена
М. Ланг
️️️️
Б. Финк
79'
Желтая карточка
С. Лопес
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Ч. Аколо
79'
Желтая карточка
Р. Азеведо
75'
71'
Замена
У. Новоа
️️️️
А. Каде
58'
Замена
А. Пельмар
️️️️
Л. Миллар
54'
Красная карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
38'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Амдуни
19'
Желтая карточка
Р. Калафьори
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
6'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
M. Kempter
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Санкт-Галлен
5
Альберт Вальчи
ПЗ
29
Фабрицио Кавен
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
24
6
Маглица
20
Стержиу
17
Азеведо
7
Витциг
88
Квинтийя
16
Гертлер
21
Гуйемено
4
Стильхарт
77
Аколо
3-3-2-2
1
Хитц
4
Нуху
18
Лопес
33
Калафьори
20
Фрай
18
Бюргер
17
Диуф
17
Миллар
30
Каде
11
Амдуни
21
Финк
24
5
Вальчи
5
Вальчи
24
7
Витциг
34
Гвидотти
34
Гвидотти
7
Витциг
4
Стильхарт
17
Крауши
17
Крауши
4
Стильхарт
77
Аколо
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
77
Аколо
30
Каде
12
Новоа
12
Новоа
30
Каде
17
Миллар
3
Пельмар
3
Пельмар
17
Миллар
21
Финк
5
Ланг
5
Ланг
21
Финк
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Базель
29
Фабрицио Кавен
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
29
Фабрицио Кавен
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Санкт-Галлен - Базель
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
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1 : 0
11.10.2026
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- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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