Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Бешикташ
Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 22 января 2023
Кайсериспор
22.01.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
2'
Н. Редмонд
42'
С. Учан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
90'
+4
Красная карточка
В. Розье
90'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
89'
Замена
Велинтон
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Б. Менса
83'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Кардозу
72'
70'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Д. Тосун
70'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Мюлека
Замена
Э. Бассан
️️️️
К. Манэ
57'
Замена
А. Карими
️️️️
Г. Кампаньяро
57'
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Учан
33'
Желтая карточка
Н. Редмонд
Желтая карточка
Б. Менса
23'
4'
Желтая карточка
Р. Сайсс
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
3-1-4-2
1
Генен
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
15
Кампаньяро
43
Менса
8
Кеман
20
Карлос Манэ
6
Булут
25
Саздаги
20
Кардозу
3-2-2-1-2
34
Гюнок
75
Бингель
5
Санук
29
Сайсс
19
Розье
26
Масуаку
48
Учан
83
Фернандеш
27
Редмонд
11
Мюлека
23
Тосун
15
Кампаньяро
6
Карими
6
Карими
15
Кампаньяро
43
Менса
28
Дживелек
28
Дживелек
43
Менса
20
Карлос Манэ
17
Бассан
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
23
Парлак
23
Парлак
20
Кардозу
27
Редмонд
23
Велинтон
23
Велинтон
27
Редмонд
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
11
Мюлека
8
Алли
8
Алли
11
Мюлека
23
Тосун
9
Абубакар
9
Абубакар
23
Тосун
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+