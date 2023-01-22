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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Осасуна
Эльче - Осасуна: обзор матча 22 января 2023
Эльче
22.01.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
67'
Х. Анхель Кармона
20'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Осасуна
Замена
Т. Моренте
️️️️
Х. Анхель Кармона
88'
Замена
Р. Марти
️️️️
Л. Бойе
87'
Замена
Р. Гути
️️️️
П. Милья
80'
74'
Замена
Э. Абде
️️️️
Э. Барха
74'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
Замена
Э. Понсе
️️️️
Фидель
69'
Замена
К. Клер
️️️️
Л. Бланко
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель Кармона
Пас отдал
Фидель
67'
65'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
П. Ибаньес
65'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
57'
Замена
А. Орос
️️️️
М. Гомес
55'
Желтая карточка
Л. Авила
Желтая карточка
Л. Бланко
45'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Авила
Пас отдал
Э. Барха
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
19
Кике
ЦФ
3-4-2-1
13
Бадия
3
Бланко
6
Бигас
3
Роко
13
Паласиос
6
Гумбау
8
Маскарель
22
Кармона
11
Милья
10
Фидель
15
Бойе
3-2-2-2
13
Айтор
15
Эрнандес
5
Гарсия
23
Санчес
19
Ибаньес
5
Брашанац
11
Барха
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
3
Бланко
18
Клер
18
Клер
3
Бланко
11
Милья
10
Гути
10
Гути
11
Милья
22
Кармона
20
Моренте
20
Моренте
22
Кармона
10
Фидель
9
Понсе
9
Понсе
10
Фидель
15
Бойе
9
Марти
9
Марти
15
Бойе
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
11
Барха
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Барха
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Эльче
Осасуна
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
17
Хосан
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эльче - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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