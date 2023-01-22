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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Утрехт
Твенте - Утрехт: обзор матча 22 января 2023
Твенте
22.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 0
Завершен
Утрехт
45+1'
В. Черны
64'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Утрехт
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
89'
81'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
81'
Замена
А. Дувикас
️️️️
О. Буссаид
Желтая карточка
А. Салах-Эддин
80'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
М. Киоло
78'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
78'
70'
Замена
Н. Маэда
️️️️
А. Юнес
ГОЛ! 2:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
Г. Смал
64'
Замена
А. Сампстед
️️️️
Д. Бренет
62'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
61'
50'
Желтая карточка
Т. Бут
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
Р. Зерруки
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Irakli Yegoian
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
6
Киоло
14
Влап
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
4-1-2-2-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
24
Виргевер
5
тер Авест
20
Броуверс
70
Боздоган
18
Бут
8
Юнес
49
Буссаид
12
Дост
6
Киоло
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
6
Киоло
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
30
Бренет
2
Сампстед
2
Сампстед
30
Бренет
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
8
Юнес
41
Маэда
41
Маэда
8
Юнес
49
Буссаид
9
Дувикас
9
Дувикас
49
Буссаид
Остались в запасе
Твенте
Утрехт
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
8
Irakli Yegoian
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Твенте - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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