Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Гент
Сент-Труйден - Гент: обзор матча 22 января 2023
Сент-Труйден
22.01.2023, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Гент
34'
И. Салах
44'
У. Кюйперс
55'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Гент
Желтая карточка
С. Ван Дессел
88'
Желтая карточка
В. Янссенс
87'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
О. Дюмонт
86'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
С. Оказаки
86'
81'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Торунарига
81'
Замена
М. Фофана
️️️️
И. Салах
64'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
К. Пиатковски
55'
ГОЛ! 0:3!
У. Кюйперс
44'
ГОЛ! 0:2!
У. Кюйперс
Пас отдал
Х. Хонг
37'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
Э. Жуниор Бока
️️️️
Д. Хаяси
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Салах
Красная карточка
А. Койта
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
6
Матте Сметс
ОП
10
Синдзи Кагава
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмидт
22
Янссенс
5
Тейшейра
4
Бауэр
14
Хасиока
34
Бойя
14
Дюмонт
21
Райц
11
Койта
91
Хаяси
30
Оказаки
4-4-1-1
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
91
Пиатковски
33
Торунарига
4
де Сар
24
Кумс
17
Юлсагер
20
Хонг
7
Салах
99
Кюйперс
91
Хаяси
17
Бока
17
Бока
91
Хаяси
14
Дюмонт
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
14
Дюмонт
30
Оказаки
14
Кайя
14
Кайя
30
Оказаки
17
Юлсагер
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
91
Пиатковски
10
Хеуге
10
Хеуге
91
Пиатковски
7
Салах
39
Фофана
39
Фофана
7
Салах
33
Торунарига
29
Депуатр
29
Депуатр
33
Торунарига
Остались в запасе
Сент-Труйден
Гент
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ОП
10
Синдзи Кагава
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ОП
10
Синдзи Кагава
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Сент-Труйден - Гент
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+