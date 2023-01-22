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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гронинген
Херенвен - Гронинген: обзор матча 22 января 2023
Херенвен
22.01.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 17 тур
3 : 1
Завершен
Гронинген
5'
А. Сарр
81'
П. ван Амерсфорт
82'
А. Сарр
40'
Ф. Крюгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Гронинген
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
А. Сарр
90'
+3
Замена
T. Zaal
️️️️
А. Тахири
90'
+2
Замена
Т. Халилович
️️️️
А. Колассен
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Сарр
Пас отдал
М. Келерт
82'
ГОЛ! 2:1!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
Т. Хайе
81'
80'
Замена
М. те Верик
️️️️
Т. Блокзийл
80'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Л. ван Гелдерен
76'
Желтая карточка
Т. Суслов
72'
Желтая карточка
М. Серенсен
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
С. Ольссон
70'
66'
Желтая карточка
Л. ван Гелдерен
63'
Замена
А. Шер
️️️️
Л. Валенте
46'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Й. Хове
40'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Крюгер
Пас отдал
Р. Пепи
ГОЛ! 1:0!
А. Сарр
Пас отдал
А. Нопперт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
25
Антуан Колассен
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Радинио Балкер
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
2-4-1-3
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
27
Келерт
4
9
Сарр
25
Колассен
4-1-3-2
34
Веррипс
4
ван Гелдерен
22
Серенсен
3
Блокзийл
12
Балкер
8
Хове
25
Мяяття
10
Валенте
11
Оратмангоен
26
Крюгер
9
Пепи
25
Колассен
7
Халилович
7
Халилович
25
Колассен
9
Сарр
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
9
Сарр
8
Тахири
22
22
8
Тахири
10
Ольссон
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
10
Ольссон
3
Блокзийл
23
те Верик
23
те Верик
3
Блокзийл
4
ван Гелдерен
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
4
ван Гелдерен
10
Валенте
6
Шер
6
Шер
10
Валенте
8
Хове
10
Суслов
10
Суслов
8
Хове
Остались в запасе
Херенвен
Гронинген
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Херенвен - Гронинген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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