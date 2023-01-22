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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Жирона
Вильярреал - Жирона: обзор матча 22 января 2023
Вильярреал
22.01.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
90+10'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Жирона
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Парехо
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
Хуанпе
Желтая карточка
А. Морено
90'
+6
Пенальти не реализован!
Ж. Морено
90'
+4
Замена
А. Морено
️️️️
Й. Мохика
86'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
С. Чуквуэзе
86'
81'
Замена
Хуанпе
️️️️
М. Гутьеррес
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
81'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Э. Капу
81'
79'
Вторая желтая
С. Буэно
75'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Т. Вилья
75'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
А. Гарсия
64'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
К. Стуани
64'
Замена
Я. Эррера
️️️️
И. Мартин
Замена
Мбаке
️️️️
Х. Куэнка
61'
Желтая карточка
А. Баэна
45'
+1
40'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
П. Торрес
37'
32'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
Желтая карточка
Й. Пино
25'
Желтая карточка
Ж. Морено
18'
3'
Желтая карточка
С. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
22
Мохика
14
Торрес
4
Куэнка
2
Манди
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
20
Эспиноcа
3
Гутьеррес
24
Гарсия
21
Ромеу
17
Рикельме
23
Мартин
19
Вилья
7
Стуани
22
Мохика
5
Морено
5
Морено
22
Мохика
4
Куэнка
5
Мбаке
5
Мбаке
4
Куэнка
6
Капу
14
Тригерос
14
Тригерос
6
Капу
21
Чуквуэзе
7
Кольядо
7
Кольядо
21
Чуквуэзе
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
23
Мартин
21
Эррера
21
Эррера
23
Мартин
24
Гарсия
10
Гарсия
10
Гарсия
24
Гарсия
19
Вилья
17
Фернандес
17
Фернандес
19
Вилья
7
Стуани
11
Кастелланос
11
Кастелланос
7
Стуани
Остались в запасе
Вильярреал
Жирона
1
Филип Йоргенсен
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Вильярреал - Жирона
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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