Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Андерлехт
Серен - Андерлехт: обзор матча 22 января 2023
Серен
22.01.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
77'
М. Стройкенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Андерлехт
90'
+3
Замена
Н. Садики
️️️️
Я. Версхарен
90'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
Желтая карточка
А. Силла
89'
Замена
В. Гийом
️️️️
M. Poaty
88'
Замена
С. Консейсау
️️️️
С. Лахссаини
88'
Желтая карточка
М. Тшибуабуа
87'
Замена
Э. Ифони
️️️️
С. Сиссоко
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
М. Стройкенс
67'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Б. Раман
Желтая карточка
С. Лахссаини
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
28
Денис Бунчуков
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-5-2
30
Дитш
2
Силла
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
23
17
Бернье
18
15
Лахссаини
6
Сиссоко
10
Мвуэ
70
Вагнер
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
16
Версхарен
10
Арнстад
10
Дрейер
14
Раман
29
Стройкенс
15
Лахссаини
35
Консейсау
35
Консейсау
15
Лахссаини
18
14
Гийом
14
Гийом
18
6
Сиссоко
29
Ифони
29
Ифони
6
Сиссоко
16
Версхарен
27
Садики
27
Садики
16
Версхарен
14
Раман
9
Амузу
9
Амузу
14
Раман
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
Остались в запасе
Серен
Андерлехт
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
28
Денис Бунчуков
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
28
Денис Бунчуков
ЦП
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серен - Андерлехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
Все
Серен
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+