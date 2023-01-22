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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 22 января 2023
Боруссия Д
22.01.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 3
Завершен
Аугсбург
29'
Д. Беллингем
42'
Н. Шлоттербек
75'
Д. Гиттенс
78'
Д. Рейна
40'
А. Майер
45+1'
Э. Демирович
77'
Д. Чолина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
90'
+2
Желтая карточка
А. Энгелс
Замена
Н. Зюле
️️️️
Ю. Брандт
90'
+1
Желтая карточка
Д. Беллингем
84'
ГОЛ! 4:3!
Д. Рейна
Пас отдал
Д. Беллингем
78'
77'
ГОЛ! 3:3!
Д. Чолина
76'
Замена
К. Йебоа
️️️️
Д. Бельо
76'
Замена
Д. Чолина
️️️️
Э. Реджбечай
76'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 3:2!
Д. Гиттенс
75'
Замена
Д. Рейна
️️️️
К. Адейеми
70'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Йенсен
65'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
И. Кардона
Замена
С. Аллер
️️️️
Ю. Мукоко
62'
54'
Желтая карточка
И. Кардона
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Демирович
Пас отдал
А. Энгелс
45'
Желтая карточка
М. Педерсен
ГОЛ! 2:1!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
Ю. Брандт
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
К. Адейеми
29'
12'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
6
Озкан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мален
4-1-2-1-2
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
2
Удуохай
22
Педерсен
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Бельо
9
Демирович
8
Брандт
25
Зюле
25
Зюле
8
Брандт
14
Адейеми
10
Рейна
10
Рейна
14
Адейеми
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мукоко
22
Аллер
22
Аллер
14
Мукоко
37
Реджбечай
6
Чолина
6
Чолина
37
Реджбечай
10
Майер
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Майер
Кардона
97
Йенсен
97
Йенсен
Кардона
11
Варгас
7
Кардона
7
Кардона
11
Варгас
9
Бельо
9
Йебоа
9
Йебоа
9
Бельо
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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