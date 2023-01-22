Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 22 января 2023
Атлетик
22.01.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Реал
24'
К. Бензема
90'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Реал
90'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кроос
Пас отдал
Родриго
Желтая карточка
А. Эррера
88'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Весга
86'
85'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Д. Себальос
83'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
79'
Желтая карточка
Винисиус
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
76'
73'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Асенсио
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
67'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
А. Беренгер
67'
Замена
А. Эррера
️️️️
О. Саррага
67'
62'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Желтая карточка
Д. Вивиан
58'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
50'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
6
Весга
6
Саррага
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
8
Вальверде
6
Камавинга
25
Себальос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
6
Саррага
21
Эррера
21
Эррера
6
Саррага
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
6
Весга
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Весга
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
10
Асенсио
14
Модрич
14
Модрич
10
Асенсио
25
Себальос
8
Кроос
8
Кроос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетик
Реал
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Реал
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
25 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+