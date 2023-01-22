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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Риу Аве
Фамаликан - Риу Аве: обзор матча 22 января 2023
Фамаликан
22.01.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Риу Аве
90'
+2
Желтая карточка
А. Самарис
Замена
Р. Фонте
️️️️
И. Родригес
81'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
З. Юссуф
81'
Пенальти не реализован!
С. Коломбатто
79'
78'
Желтая карточка
Жозуэ
74'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
P. Vitor
️️️️
F. Ronaldo
68'
Замена
Эрнани
️️️️
Ж. Грака
59'
Замена
А. Самарис
️️️️
А. Удрхири
Замена
А. Добре
️️️️
Л. Санка
46'
30'
Желтая карточка
Ж. Грака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
1
Луис Жуниор
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
9
Азиз
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
19
Пабло
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
27
Эрнани
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-1-1-2-3
74
Моура
5
Риччели
4
Михай
5
Пенетра
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
11
Санка
29
Кадис
7
Родригес
1
Жуниор
4-1-1-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
23
Жозуэ
3
Вильям
6
Удрхири
21
Грака
6
Гуга
95
Перейра
11
9
Азиз
28
Юссуф
20
Тавареш
20
Тавареш
28
Юссуф
11
Санка
29
Добре
29
Добре
11
Санка
7
Родригес
17
Фонте
17
Фонте
7
Родригес
6
Удрхири
22
Самарис
22
Самарис
6
Удрхири
11
7
7
11
21
Грака
27
Эрнани
27
Эрнани
21
Грака
95
Перейра
11
11
95
Перейра
Остались в запасе
Фамаликан
Риу Аве
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Густаво Са
ЦП
19
Пабло
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Густаво Са
ЦП
19
Пабло
ЦП
Остались в запасе
42
Ренато Панталон
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Фамаликан - Риу Аве
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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