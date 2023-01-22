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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 января 2023
Арсенал
22.01.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
24'
Э. Нкетиа
53'
Б. Сака
90'
Э. Нкетиа
17'
М. Рэшфорд
59'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
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Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
А. Гарначо
️️️️
Р. Варан
ГОЛ! 3:2!
Э. Нкетиа
Пас отдал
М. Эдегор
90'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
83'
71'
Замена
Фред
️️️️
Антони
59'
ГОЛ! 2:2!
Л. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
Б. Сака
Пас отдал
Т. Томиясу
53'
47'
Желтая карточка
Антони
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Г. Джака
24'
Желтая карточка
Б. Уайт
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ОП
34
Гранит Джака
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Антони
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-2-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
18
Парти
34
Джака
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
8
Мактоминей
24
Эриксен
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Антони
9
Вегхорст
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Антони
7
Фред
7
Фред
7
Антони
19
Варан
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Варан
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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