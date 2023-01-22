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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 22 января 2023
Панатинаикос
22.01.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 3
Завершен
ПАОК
44'
Р. Перес (АГ)
46'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ПАОК
Вторая желтая
Б. Шенкевельд
90'
+1
Замена
Ф. Санчес
️️️️
Ф. Иоаннидис
83'
82'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
81'
73'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Д. Аугусто
70'
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
65'
Желтая карточка
С. Ингасон
Замена
Э. Цокай
️️️️
Р. Перес
61'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Бернард
61'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
57'
Желтая карточка
С. Паласиос
55'
49'
Желтая карточка
Ж. Састре
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Живкович
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Перес
42'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
27
Коцирас
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
21
Перес
7
Вербич
11
Бернард
34
Паласиос
7
Иоаннидис
4-3-2-1
24
Котарски
25
Састре
3
Кулиеракис
15
Ингасон
55
Соареш
8
Аугусто
14
Живкович
22
Шваб
7
Нарей
45
Константелиас
7
Оливейра
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
7
Иоаннидис
28
Санчес
28
Санчес
7
Иоаннидис
21
Перес
6
Цокай
6
Цокай
21
Перес
11
Бернард
99
Шпорар
99
Шпорар
11
Бернард
8
Аугусто
26
Дантас
26
Дантас
8
Аугусто
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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