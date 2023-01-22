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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Олимпиакос
Атромитос - Олимпиакос: обзор матча 22 января 2023
Атромитос
22.01.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
64'
С. Фридьоунссон
54'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Олимпиакос
Замена
М. Цавидас
️️️️
Г. Робай
87'
84'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Родиней
84'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
П. Бьель
Замена
К. Коцопулос
️️️️
В. Кьяртанссон
82'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
А. Эрлингмарк
76'
75'
Желтая карточка
Г. Масурас
69'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Х. Ин Бом
69'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
Желтая карточка
Л. Де Бок
68'
67'
Желтая карточка
Родиней
ГОЛ! 1:1!
С. Фридьоунссон
Пас отдал
Г. Робай
64'
59'
Желтая карточка
С. Бакамбу
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
П. Бьель
46'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
12
Маттеос Мунтес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Янниотис
28
Де Бок
4
Струнгис
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
9
Робай
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
23
Родригес
16
Бьель
7
Фортунис
94
Бакамбу
3
Эрлингмарк
88
Айкономидис
88
Айкономидис
3
Эрлингмарк
9
Кьяртанссон
23
Коцопулос
23
Коцопулос
9
Кьяртанссон
9
Робай
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Робай
16
Бьель
18
Самассеку
18
Самассеку
16
Бьель
7
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
7
Фортунис
23
Родиней
17
Врусаи
17
Врусаи
23
Родиней
16
Ин Бом
10
Родригеш
10
Родригеш
16
Ин Бом
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
Атромитос
Олимпиакос
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ОП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атромитос - Олимпиакос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
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