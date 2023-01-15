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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Камбур
Эммен - Камбур: обзор матча 15 января 2023
Эммен
15.01.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 0
Завершен
Камбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Камбур
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
А. Эль-Мессауди
79'
Замена
Б. Шолте
️️️️
Р. Живкович
79'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Ж. Вельдмат
79'
75'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Р. Маулун
75'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Т. Бур
67'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Брей
Замена
Р. Мендеш
️️️️
О. Ромени
65'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
Л. Барнет
59'
4'
Желтая карточка
Ж. Виржиния
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
27
Аззеддин Туфики
ЦП
32
Маурилио де Ланной
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
12
Флорис Кведвлиг
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-5
32
ван дер Харт
34
Бушуари
20
Араухо
4
Вельдмат
13
Вендорп
10
Димерс
25
Влак
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
10
Ромени
18
Барнет
4-2-2-1-1
13
Виржиния
38
Бергсма
4
Сманд
5
Шмидт
24
Бангура
4
Худемакерс
8
ван Кам
23
Якобс
10
Маулун
14
Брей
19
Бур
18
Барнет
8
Бернаду
8
Бернаду
18
Барнет
10
Ромени
7
Мендеш
7
Мендеш
10
Ромени
4
Вельдмат
13
Хейлен
13
Хейлен
4
Вельдмат
11
Эль-Мессауди
11
Ассехнун
11
Ассехнун
11
Эль-Мессауди
34
Живкович
18
Шолте
18
Шолте
34
Живкович
10
Маулун
6
Паулиссен
6
Паулиссен
10
Маулун
14
Брей
7
Балк
7
Балк
14
Брей
19
Бур
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Бур
Остались в запасе
Эммен
Камбур
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
32
Маурилио де Ланной
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
12
Флорис Кведвлиг
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
32
Маурилио де Ланной
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
12
Флорис Кведвлиг
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Эммен - Камбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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