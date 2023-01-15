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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фейеноорд
Гронинген - Фейеноорд: обзор матча 15 января 2023
Гронинген
15.01.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 3
Завершен
Фейеноорд
19'
И. Пайшао
30'
О. Кекчю
90+1'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Фейеноорд
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Хименес
Пас отдал
К. Хартман
82'
Замена
У. Идрисси
️️️️
И. Пайшао
81'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Л. Валенте
74'
72'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
Желтая карточка
Л. Валенте
66'
62'
Замена
М. Таабуни
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Т. ван Берген
️️️️
Л. ван Гелдерен
58'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Ф. Крюгер
58'
30'
ГОЛ! 0:2!
О. Кекчю
Пас отдал
И. Пайшао
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Пайшао
Пас отдал
М. Виффер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
26
Том ван Берген
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-1-2-4
34
Веррипс
4
ван Гелдерен
12
Балкер
21
Касанвирьо
3
Блокзийл
10
Валенте
11
Оратмангоен
25
Мяяття
9
Пепи
26
Крюгер
27
Данкерлуи
34
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
14
Пайшао
90
Данило
4
ван Гелдерен
26
ван Берген
26
ван Берген
4
ван Гелдерен
10
Валенте
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Валенте
26
Крюгер
10
Суслов
10
Суслов
26
Крюгер
17
Шиманьски
10
Таабуни
10
Таабуни
17
Шиманьски
14
Пайшао
11
Идрисси
11
Идрисси
14
Пайшао
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
Гронинген
Фейеноорд
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Гронинген - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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