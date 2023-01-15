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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Салернитана
Аталанта - Салернитана: обзор матча 15 января 2023
Аталанта
15.01.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
8 : 2
Завершен
Салернитана
5'
Ж. Бога
20'
А. Лукман (П)
23'
Д. Скальвини
38'
Т. Коопмейнерс
41'
Р. Хойлунд
54'
А. Лукман
61'
Эдерсон
85'
Н. Цортеа
10'
Б. Диа
56'
Х. Николусси Кавилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Салернитана
ГОЛ! 8:2!
Н. Цортеа
Пас отдал
Д. Сапата
85'
Замена
Й. Меле
️️️️
А. Лукман
81'
72'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Б. Диа
71'
Замена
И. Радованович
️️️️
Ф. Фасио
71'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Т. Вилена
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
64'
ГОЛ! 7:2!
Эдерсон
Пас отдал
А. Лукман
61'
Замена
М. Демирал
️️️️
Р. Толой
58'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Дзаппакоста
58'
56'
ГОЛ! 6:2!
Х. Николусси Кавилья
Пас отдал
Б. Диа
ГОЛ! 6:1!
А. Лукман
Пас отдал
Ж. Бога
54'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. де Рон
46'
46'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
М. Ловато
ГОЛ! 5:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. де Рон
41'
ГОЛ! 4:1!
Т. Коопмейнерс
38'
Пенальти не реализован!
Т. Коопмейнерс
38'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
30'
ГОЛ! 3:1!
Д. Скальвини
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
23'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Лукман
20'
10'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
Пас отдал
К. Пентек
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бога
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
71
Якопо Де Маттейс
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Паломино
42
Скальвини
13
Руджери
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Бога
19
Хойлунд
11
Лукман
4-4-2
13
Очоа
5
Пирола
5
Ловато
17
Фасио
6
Брадарич
87
Кандрева
52
Вилена
29
Кулибали
41
Кавилья
22
Диа
9
Пентек
2
Толой
28
Демирал
28
Демирал
2
Толой
11
Лукман
21
Меле
21
Меле
11
Лукман
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
77
Дзаппакоста
20
Цортеа
20
Цортеа
77
Дзаппакоста
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
5
Ловато
23
Гьембер
23
Гьембер
5
Ловато
17
Фасио
16
Радованович
16
Радованович
17
Фасио
52
Вилена
20
Кастанос
20
Кастанос
52
Вилена
22
Диа
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
22
Диа
Остались в запасе
Аталанта
Салернитана
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
19
Винченцо Фьорилло
ВР
71
Якопо Де Маттейс
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
71
Якопо Де Маттейс
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Аталанта - Салернитана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
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