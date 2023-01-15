Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панетоликос
АЕК - Панетоликос: обзор матча 15 января 2023
АЕК
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Панетоликос
13'
С. Араухо
35'
Л. Гарсия
51'
О. Пинеда
55'
Н. Амрабат
39'
Ж. Педру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Панетоликос
84'
Желтая карточка
Л. Шенгелия
74'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Х. Диас
73'
Замена
Д. Морси
️️️️
И. Хадзитеодоридис
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Араухо
73'
Замена
С. Цубер
️️️️
О. Пинеда
72'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Амрабат
72'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Л. Гарсия
72'
68'
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
66'
Желтая карточка
Ж. Педру
64'
Желтая карточка
Г. Лиавас
64'
Замена
А. Малис
️️️️
Д. Коловос
64'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Г. Ксенитидис
ГОЛ! 4:1!
Н. Амрабат
Пас отдал
Л. Гарсия
55'
ГОЛ! 3:1!
О. Пинеда
Пас отдал
Н. Амрабат
51'
39'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Педру
ГОЛ! 2:0!
Л. Гарсия
Пас отдал
Э. Хаджусафи
35'
19'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
К. Апостолакис
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
39
Амрабат
3-3-2-1-1
99
Анестис
3
Хухумис
4
Ларссон
5
Младен
2
Апостолакис
17
Мартенссон
12
Хадзитеодоридис
23
Ксенитидис
22
Коловос
20
Диас
45
Педру
25
Пинеда
7
Цубер
7
Цубер
25
Пинеда
21
Араухо
20
Манталос
20
Манталос
21
Араухо
39
Амрабат
22
Фернандес
22
Фернандес
39
Амрабат
99
Гарсия
9
ван Верт
9
ван Верт
99
Гарсия
22
Коловос
47
Малис
47
Малис
22
Коловос
2
Апостолакис
54
Лиавас
54
Лиавас
2
Апостолакис
23
Ксенитидис
27
Шенгелия
27
Шенгелия
23
Ксенитидис
20
Диас
8
Бузукис
8
Бузукис
20
Диас
12
Хадзитеодоридис
25
Морси
25
Морси
12
Хадзитеодоридис
Остались в запасе
АЕК
Панетоликос
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
32
Антонис Стергиакис
ВР
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
22
Георгиос Мустакопулос
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча АЕК - Панетоликос
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
Панетоликос
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+