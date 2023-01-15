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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Фамаликан
Порту - Фамаликан: обзор матча 15 января 2023
Порту
15.01.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 16 тур
4 : 1
Завершен
Фамаликан
10'
Галено
21'
Галено
42'
Отавио
48'
М. Тареми
52'
Р. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Фамаликан
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Тареми
89'
88'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Пенетра
88'
Замена
Г. Са
️️️️
И. Хайме
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Венделл
81'
Замена
Пепе
️️️️
И. Маркано
81'
74'
Замена
А. Добре
️️️️
Пабло
74'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Фонте
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Груйич
64'
57'
Желтая карточка
Л. Жуниор
Желтая карточка
И. Маркано
55'
52'
ГОЛ! 4:1!
Р. Фонте
ГОЛ! 4:0!
М. Тареми
Пас отдал
Ж. Мариу
48'
46'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Г. Ассунсао
Желтая карточка
Венделл
44'
ГОЛ! 3:0!
Отавио
Пас отдал
Галено
42'
Желтая карточка
Галено
36'
ГОЛ! 2:0!
Галено
21'
ГОЛ! 1:0!
Галено
Пас отдал
Т. Мартинес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
12
Густаво Ассунсао
ОП
19
Пабло
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Пепе
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
20
Давид Тавареш
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
5
Маркано
17
Мариу
8
Груйич
8
Урибе
13
Галено
25
Отавио
9
Тареми
11
Мартинес
4-2-1-1-3
5
Пенетра
5
Риччели
4
Михай
74
Моура
11
Коломбатто
12
Ассунсао
19
Пабло
24
Хайме
7
Родригес
17
Фонте
1
Жуниор
5
Маркано
3
Пепе
3
Пепе
5
Маркано
18
Венделл
27
Консейсау
27
Консейсау
18
Венделл
8
Груйич
46
Эустакиу
46
Эустакиу
8
Груйич
9
Тареми
3
Намасо
3
Намасо
9
Тареми
5
Пенетра
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Пенетра
12
Ассунсао
28
Юссуф
28
Юссуф
12
Ассунсао
24
Хайме
8
Са
8
Са
24
Хайме
19
Пабло
29
Добре
29
Добре
19
Пабло
17
Фонте
28
Кадиль
28
Кадиль
17
Фонте
Остались в запасе
Порту
Фамаликан
14
Клаудио Рамос
ВР
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Порту - Фамаликан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
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