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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетико
Альмерия - Атлетико: обзор матча 15 января 2023
Альмерия
15.01.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
37'
Э. Билал Туре
18'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Атлетико
Желтая карточка
Р. Эли
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Ньигес
90'
+2
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Льоренте
89'
Вторая желтая
С. Регилон
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Л. Робертоне
88'
85'
Желтая карточка
С. Регилон
Желтая карточка
У. Мендес
85'
Замена
У. Мендес
️️️️
А. Эмбарба
79'
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Г. Мелеро
79'
77'
Замена
А. Фелипе
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
А. Эмбарба
67'
67'
Замена
А. Мората
️️️️
Т. Лемар
67'
Замена
С. Регилон
️️️️
Рейнилду
Замена
Л. Суарес
️️️️
Э. Билал Туре
66'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Баптистао
66'
46'
Замена
П. Барриос
️️️️
Коке
40'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
ГОЛ! 1:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Л. Робертоне
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Л. Баптистао
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
1
Диего Фуоли
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Мартинес
18
Акьем
21
Чуми
19
Эли
24
Посо
11
Кошта
16
Мелеро
8
Робертоне
23
Эмбарба
12
Баптистао
19
Туре
3-4-2-1
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
19
Кондогбиа
28
Витсель
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
23
Эмбарба
17
Мендес
17
Мендес
23
Эмбарба
16
Мелеро
16
Эгуарас
16
Эгуарас
16
Мелеро
8
Робертоне
17
Пучмаль
17
Пучмаль
8
Робертоне
12
Баптистао
19
Рамазани
19
Рамазани
12
Баптистао
19
Туре
97
Суарес
97
Суарес
19
Туре
17
Рейнилду
3
Регилон
3
Регилон
17
Рейнилду
10
Корреа
18
Фелипе
18
Фелипе
10
Корреа
6
Коке
8
Барриос
8
Барриос
6
Коке
14
Льоренте
8
Ньигес
8
Ньигес
14
Льоренте
18
Лемар
21
Мората
21
Мората
18
Лемар
Остались в запасе
Альмерия
Атлетико
17
Лазаро
ЛВ
1
Диего Фуоли
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
1
Диего Фуоли
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Альмерия - Атлетико
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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