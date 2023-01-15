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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панатинаикос
ПАС - Панатинаикос: обзор матча 15 января 2023
ПАС
15.01.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
90+4'
А. Шпорар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Панатинаикос
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Шпорар
Замена
А. Лиасос
️️️️
Д. Ринстра
76'
74'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Р. Перес
Желтая карточка
К. Балан
67'
Желтая карточка
Д. Ринстра
58'
57'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Б. Вербич
56'
Желтая карточка
Р. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Цинтотас
3
Пилиос
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
23
Ринстра
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
91
Балан
3-3-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
15
Пунгурас
4
Шенкевельд
27
Хуанкар
6
Курбелис
21
Перес
34
Паласиос
7
Вербич
11
Бернард
7
Иоаннидис
23
Ринстра
8
Лиасос
8
Лиасос
23
Ринстра
21
Перес
6
Цокай
6
Цокай
21
Перес
7
Вербич
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Вербич
Остались в запасе
ПАС
Панатинаикос
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
18
Манссур Фофана
ЛВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
18
Манссур Фофана
ЛВ
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча ПАС - Панатинаикос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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