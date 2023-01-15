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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Аяччо
Монако - Аяччо: обзор матча 15 января 2023
Монако
15.01.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 19 тур
7 : 1
Завершен
Аяччо
2'
А. Дисаси
6'
К. Дьятта
21'
В. Бен-Йеддер
28'
В. Бен-Йеддер
35'
В. Бен-Йеддер (П)
63'
Б. Эмболо
89'
Б. Эмболо
11'
Ю. Белаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Аяччо
ГОЛ! 7:1!
Б. Эмболо
89'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
71'
Замена
М. Сарр
️️️️
А. Дисаси
70'
64'
Замена
Ж. Боту
️️️️
Р. Нури
64'
Замена
М. Альфонс
️️️️
И. Диалло
ГОЛ! 6:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
К. Дьятта
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Э. Бен-Сегир
61'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
61'
46'
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
46'
46'
Замена
С. Авинел
️️️️
Ф. Майембо
46'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Ю. Белаили
ГОЛ с пенальти! 5:1!
В. Бен-Йеддер
35'
33'
Желтая карточка
И. Диалло
ГОЛ! 4:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
28'
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Вандерсон
21'
Желтая карточка
М. Камара
20'
11'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Белаили
Пас отдал
С. Баяла
ГОЛ! 2:0!
К. Дьятта
Пас отдал
Вандерсон
6'
ГОЛ! 1:0!
А. Дисаси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
3-2-2-2-1
1
Лерой
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Диалло
20
Юсуфф
5
Майембо
29
Шабролль
6
Мангани
7
Нури
11
Белаили
11
Баяла
5
Дисаси
5
Сарр
5
Сарр
5
Дисаси
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
29
Бен-Сегир
7
Эмболо
7
Эмболо
29
Бен-Сегир
5
Диалло
2
Альфонс
2
Альфонс
5
Диалло
5
Майембо
21
Авинел
21
Авинел
5
Майембо
7
Нури
11
Боту
11
Боту
7
Нури
11
Белаили
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
11
Белаили
Остались в запасе
Монако
Аяччо
1
Томас Дидийон
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
36
Lebas da Silva
ЦП
24
Руан Левин
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монако - Аяччо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
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