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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 15 января 2023
Рома
15.01.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
40'
П. Дибала
82'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Фиорентина
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Т. Абрахам
89'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
89'
85'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Т. Абрахам
82'
79'
Желтая карточка
Игор
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Л. Пеллегрини
74'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
66'
Замена
Н. Матич
️️️️
Э. Бове
66'
Желтая карточка
Э. Бове
63'
56'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Желтая карточка
М. Кумбула
55'
46'
Замена
А. Барак
️️️️
Л. Йович
46'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Т. Абрахам
40'
29'
Замена
Л. Венути
️️️️
А. Дункан
24'
Вторая желтая
Додо
Желтая карточка
К. Смоллинг
15'
4'
Желтая карточка
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Кумбула
59
Залевски
2
Челик
8
Бове
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
4-3-1-2
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
4
Амрабат
32
Дункан
7
Бонавентура
93
Иконе
9
Йович
8
Куаме
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
8
Бове
18
Матич
18
Матич
8
Бове
7
Пеллегрини
4
Тахирович
4
Тахирович
7
Пеллегрини
18
Абрахам
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
18
Абрахам
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
32
Дункан
5
Венути
5
Венути
32
Дункан
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
9
Йович
72
Барак
72
Барак
9
Йович
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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