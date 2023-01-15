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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Гоу Эхед Иглс - Утрехт: обзор матча 15 января 2023
Гоу Эхед Иглс
15.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 2
Завершен
Утрехт
10'
Б. Адеканье
90'
С. Соу
3'
В. Тор Виллумсон (АГ)
13'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Утрехт
ГОЛ! 2:2!
С. Соу
90'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Э. Льянсана
85'
85'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
С. ван де Стрек
85'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Т. Бут
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Б. Адеканье
74'
Замена
С. Соу
️️️️
Г. Наубер
67'
67'
Замена
О. Буссаид
️️️️
А. Юнес
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Т. Теки
67'
Желтая карточка
Д. Амофа
56'
Желтая карточка
Т. Теки
32'
Желтая карточка
В. Тор Виллумсон
26'
21'
Замена
Л. Броуверс
️️️️
Й. Торнстра
13'
ГОЛ! 1:2!
С. ван де Стрек
ГОЛ! 1:1!
Б. Адеканье
10'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Тор Виллумсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
1-1-2-1-5
12
де Ланж
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
5
Теки
20
Эдвардсен
3
Наубер
3
Лидберг
6
Амофа
24
Льянсана
11
Адеканье
4-1-3-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
21
Торнстра
22
ван де Стрек
18
Бут
70
Боздоган
8
Юнес
12
Дост
5
Теки
14
Матиелло
14
Матиелло
5
Теки
11
Адеканье
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Адеканье
24
Льянсана
27
27
24
Льянсана
3
Наубер
19
Соу
19
Соу
3
Наубер
22
ван де Стрек
5
тер Авест
5
тер Авест
22
ван де Стрек
21
Торнстра
20
Броуверс
20
Броуверс
21
Торнстра
8
Юнес
49
Буссаид
49
Буссаид
8
Юнес
18
Бут
9
Дувикас
9
Дувикас
18
Бут
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Утрехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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