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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Истанбулспор
Умраниеспор - Истанбулспор: обзор матча 15 января 2023
Умраниеспор
15.01.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Истанбулспор
30'
В. Этеми
45+4'
М. Кабасакал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Истанбулспор
90'
+6
Замена
К. Багыш
️️️️
Э. Рроца
90'
+4
Замена
О. Бербер
️️️️
В. Этеми
84'
Желтая карточка
Д. Йенсен
Замена
В. Джордже
️️️️
Жералду
82'
78'
Замена
М. Олого
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
78'
Замена
М. Ба
️️️️
Ж. Топалли
Замена
А. Беттаиб
️️️️
С. Попов
61'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
О. Айик
46'
Замена
О. Эздемир
️️️️
С. Киринтили
46'
Замена
Д. Авуну
️️️️
А. Мрсич
46'
46'
Замена
А. Ясар
️️️️
Д. Аксу
Желтая карточка
С. Попов
45'
+4
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Кабасакал
Пас отдал
В. Этеми
Желтая карточка
К. Йилмаз
42'
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Этеми
Пас отдал
Ж. Топалли
28'
Желтая карточка
Э. Рроца
12'
Желтая карточка
Ж. Топалли
Пенальти не реализован!
А. Мрсич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ОП
21
Демеако Духани
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
77
Каган Багыш
ПВ
12
Махамаду Ба
ЦФ
2-5-3
1
Киринтили
16
Атасаяр
44
Глумач
8
Гексу
5
Сакей
8
Йилмаз
39
Мрсич
90
Попов
29
Жералду
11
Айик
14
Найир
3-1-1-2-2
1
Йенсен
23
Эрдоган
21
Есиль
3
Аксу
57
Кабасакал
21
Духани
23
Рроца
72
Этеми
19
Гюлтекин
11
Топалли
1
Киринтили
13
Эздемир
13
Эздемир
1
Киринтили
39
Мрсич
29
Авуну
29
Авуну
39
Мрсич
29
Жералду
11
Джордже
11
Джордже
29
Жералду
11
Айик
28
Дель Валье
28
Дель Валье
11
Айик
90
Попов
21
Беттаиб
21
Беттаиб
90
Попов
3
Аксу
66
Ясар
66
Ясар
3
Аксу
19
Гюлтекин
50
Олого
50
Олого
19
Гюлтекин
72
Этеми
13
Бербер
13
Бербер
72
Этеми
23
Рроца
77
Багыш
77
Багыш
23
Рроца
11
Топалли
12
Ба
12
Ба
11
Топалли
Остались в запасе
Умраниеспор
Истанбулспор
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
Остались в запасе
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
Статистика матча Умраниеспор - Истанбулспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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