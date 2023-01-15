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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 15 января 2023
Челси
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
64'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
К. Хаверц
89'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Зиеш
89'
88'
Желтая карточка
М. Гехи
Желтая карточка
К. Галлахер
84'
83'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
К. Кулибали
️️️️
Л. Холл
78'
69'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
69'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
69'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Э. Эзе
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Х. Зиеш
64'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
К. Чуквуэмека
63'
52'
Желтая карточка
Э. Эзе
Желтая карточка
Жоржиньо
50'
42'
Желтая карточка
Н. Клайн
38'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Й. Андерсен
26'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-4-2-1
13
Кепа
27
Чалоба
5
Бадьяшиль
3
Силва
3
Холл
21
Жоржиньо
17
Чуквуэмека
8
Галлахер
7
Маунт
22
Зиеш
29
Хаверц
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
3
Холл
3
Кулибали
3
Кулибали
3
Холл
29
Хаверц
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
29
Хаверц
22
Зиеш
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Зиеш
17
Чуквуэмека
7
Обамеянг
7
Обамеянг
17
Чуквуэмека
2
Андерсен
5
Томкинс
5
Томкинс
2
Андерсен
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Эзе
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Эзе
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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