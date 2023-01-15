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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 15 января 2023
Сассуоло
15.01.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
45+3'
М. Дзакканьи (П)
90+4'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Лацио
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
90'
Замена
Патрик
️️️️
Н. Казале
Желтая карточка
М. Лопес
88'
Замена
Д. Феррари
️️️️
М. Эрлич
85'
Желтая карточка
М. Эрлич
83'
78'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
Замена
К. Торстведт
️️️️
Х. Траоре
69'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
69'
65'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Рожерио
64'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Альварес
54'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
54'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дзакканьи
45'
+2
Желтая карточка
Д. Катальди
Желтая карточка
Руан
45'
+2
Желтая карточка
Д. Тольян
45'
+1
18'
Желтая карточка
Н. Казале
15'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
16
Джоэле Закки
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-2-3-1
25
Пеголо
13
Рожерио
6
Эрлич
4
Руан
22
Тольян
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
10
Берарди
25
Траоре
45
Лорьенте
9
Альварес
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
26
Романьоли
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
6
Эрлич
67
Феррари
67
Феррари
6
Эрлич
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
25
Траоре
42
Торстведт
42
Торстведт
25
Траоре
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
9
Альварес
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Альварес
16
Казале
4
Патрик
4
Патрик
16
Казале
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
16
Джоэле Закки
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Джоэле Закки
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Лацио
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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