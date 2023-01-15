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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Арука
Шавиш - Арука: обзор матча 15 января 2023
Шавиш
15.01.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 1
Завершен
Арука
17'
С. Витория (П)
78'
Ж. Бассо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Арука
Замена
К. Понк
️️️️
Н. Монте
90'
+6
90'
+3
Красная карточка
Ж. Опоку
90'
+3
Замена
Н. Галович
️️️️
М. Силла
Замена
Бенни
️️️️
Л. Сингх
83'
Замена
Эуллер
️️️️
И. Абасс
83'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Бассо
72'
Желтая карточка
Д. Симао
67'
Замена
Б. Мичел
️️️️
О. Даббаг
56'
Замена
Арсениу
️️️️
И. Соро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Витория
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Хабиб Силла
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Лютер Сингх
ЛВ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
21
Гима
ЦП
23
Жуниньо
ЦФ
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Бенни
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
4-3-2-1
28
Витор
5
Силла
20
Монте
5
Ланга
19
Витория
18
Тейшейра
40
Обиора
21
Гима
11
Сингх
7
Абасс
23
Жуниньо
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
19
Соро
8
Симао
10
Руис
2
Силла
11
Антони
98
Даббаг
20
Монте
26
Понк
26
Понк
20
Монте
11
Сингх
7
Бенни
7
Бенни
11
Сингх
7
Абасс
16
Эуллер
16
Эуллер
7
Абасс
2
Силла
44
Галович
44
Галович
2
Силла
98
Даббаг
91
Мичел
91
Мичел
98
Даббаг
19
Соро
8
Арсениу
8
Арсениу
19
Соро
Остались в запасе
Шавиш
Арука
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
1
Жоау Валиду
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Шавиш - Арука
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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