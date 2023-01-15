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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - НЕК
Витесс - НЕК: обзор матча 15 января 2023
Витесс
15.01.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 0
Завершен
НЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - НЕК
Замена
М. Санко
️️️️
К. Козловски
90'
+2
88'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
87'
Желтая карточка
К. Вердонк
Замена
S. van Duivenbooden
️️️️
М. Дийкс
86'
84'
Замена
К. Вердонк
️️️️
М. Маттссон
81'
Желтая карточка
Д. Пропер
79'
Замена
Й. Крамер
️️️️
Ф. Сандлер
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. Манхоф
72'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Б. Бялек
72'
71'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
65'
Желтая карточка
Л. Шоне
23'
Красная карточка
У. Таннан
Желтая карточка
М. Виттек
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-2-3-1
37
Шерпен
2
Аркю
6
Фламинго
21
Меленстен
35
Дийкс
42
Манхоф
10
Козловски
6
Тронстад
22
Беро
21
Бялек
4-2-2-2
24
Силлессен
3
Сандлер
4
Маркес
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
6
Таннан
8
Маттссон
11
Димата
42
Манхоф
26
Джонатанс
26
Джонатанс
42
Манхоф
10
Козловски
30
Санко
30
Санко
10
Козловски
35
Дийкс
9
9
35
Дийкс
21
Бялек
8
Фредериксен
8
Фредериксен
21
Бялек
8
Маттссон
24
Вердонк
24
Вердонк
8
Маттссон
3
Сандлер
4
Крамер
4
Крамер
3
Сандлер
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
Остались в запасе
Витесс
НЕК
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Витесс - НЕК
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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