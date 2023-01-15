Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Кортрейк
Гент - Кортрейк: обзор матча 15 января 2023
Гент
15.01.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кортрейк
7'
У. Кюйперс
70'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Кортрейк
Замена
С. Маррех
️️️️
И. Салах
90'
+5
Желтая карточка
И. Салах
90'
+2
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
89'
84'
Замена
Ж. Силва
️️️️
А. Сыч
73'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Б. Мессауди
ГОЛ! 2:0!
У. Кюйперс
70'
Желтая карточка
Ж. Окуму
58'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Самуас
51'
46'
Замена
М. Васински
️️️️
С. Лончар
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Нуриу
46'
27'
Желтая карточка
А. Кадри
Замена
С. Кумс
️️️️
В. Оджиджа-Офое
16'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
13
Сатоси Танака
ОП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
4-4-1-1
1
Нарди
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
2
Окуму
18
Самуас
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
7
Салах
99
Кюйперс
3-1-1-3-1
23
Ванденберге
8
Мехсату
4
Ватанабе
7
Селемани
5
Сыч
10
Лончар
9
Мессауди
37
Кадри
17
Регали
77
Гуйе
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
7
Салах
16
Маррех
16
Маррех
7
Салах
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
29
Депуатр
29
Депуатр
18
Самуас
5
Сыч
44
Силва
44
Силва
5
Сыч
10
Лончар
2
Васински
2
Васински
10
Лончар
9
Мессауди
14
Де Неве
14
Де Неве
9
Мессауди
20
Авенатти
20
Авенатти
Остались в запасе
Гент
Кортрейк
33
Дави Руф
ВР
39
Малик Фофана
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
16
Максим Деман
ВР
13
Сатоси Танака
ОП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
39
Малик Фофана
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
13
Сатоси Танака
ОП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Гент - Кортрейк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Кортрейк
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+