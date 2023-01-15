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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 15 января 2023
Тоттенхэм
15.01.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
14'
У. Льорис (АГ)
36'
М. Эдегор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
90'
+4
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Эдегор
90'
+4
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Э. Нкетиа
90'
+1
Желтая карточка
Габриэль
Замена
Б. Хиль
️️️️
Д. Кулушевски
88'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
88'
85'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
79'
Замена
К. Тирни
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Сарр
75'
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Сессеньон
75'
Желтая карточка
К. Лангле
73'
Замена
Ришарлисон
️️️️
М. Доэрти
71'
70'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Желтая карточка
П. Сарр
54'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Эдегор
Пас отдал
Б. Сака
Желтая карточка
К. Ромеро
35'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Льорис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛАЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПАЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ОП
34
Гранит Джака
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
3-3-2-1-1
1
Льорис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
30
Сессеньон
29
Сарр
2
Доэрти
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
4-2-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
18
Парти
34
Джака
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
30
Сессеньон
5
Перишич
5
Перишич
30
Сессеньон
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
17
Хиль
17
Хиль
21
Кулушевски
2
Доэрти
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
2
Доэрти
7
Мартинелли
63
Тирни
63
Тирни
7
Мартинелли
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
9
Нкетиа
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
9
Нкетиа
8
Эдегор
20
Виейра
20
Виейра
8
Эдегор
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Антонио Конте
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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