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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Карагюмрюк
Касымпаша - Карагюмрюк: обзор матча 15 января 2023
Касымпаша
15.01.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Карагюмрюк
30'
Ф. Хадергьонай (П)
90+11'
С. Баокен
51'
И. Дрешевич
62'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Карагюмрюк
ГОЛ! 2:2!
С. Баокен
90'
+11
90'
+4
Желтая карточка
А. Угур
90'
+2
Замена
А. Угур
️️️️
Э. Колли
90'
+1
Замена
С. Онур
️️️️
О. Шукуров
Желтая карточка
С. Баокен
90'
Замена
А. Демирель
️️️️
Д. Граовац
80'
79'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
М. Оздоев
77'
Желтая карточка
Э. Колли
Замена
Ю. Малли
️️️️
Х. Хайрадинович
73'
Замена
Б. Калкан
️️️️
А. Энгин
73'
71'
Замена
К. Фрей
️️️️
Ф. Борини
Замена
Б. Целина
️️️️
Ф. Хадергьонай
67'
Желтая карточка
Д. Граовац
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
Желтая карточка
М. Тирпа
60'
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Дрешевич
Пас отдал
М. Риччи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Хадергьонай
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юнус Малли
АП
43
Берсант Целина
АП
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
3-2-1-2-1
1
Канполат
4
Донк
3
Граовац
58
Озкан
12
Бен Уанес
25
Тирпа
10
Хайрадинович
17
Энгин
9
Эйссерик
13
Баокен
3-1-2-2-2
12
Шен
22
Банийя
5
Дрешевич
4
Бираски
27
Риччи
29
Шукуров
21
Оздоев
22
Мерджан
19
Колли
16
Борини
91
Казим-Ричардс
3
Граовац
77
Демирель
77
Демирель
3
Граовац
10
Хайрадинович
10
Малли
10
Малли
10
Хайрадинович
94
Хадергьонай
43
Целина
43
Целина
94
Хадергьонай
17
Энгин
41
Калкан
41
Калкан
17
Энгин
21
Оздоев
6
Лоуренс
6
Лоуренс
21
Оздоев
19
Колли
77
Угур
77
Угур
19
Колли
16
Борини
11
Фрей
11
Фрей
16
Борини
29
Шукуров
8
Онур
8
Онур
29
Шукуров
Остались в запасе
Касымпаша
Карагюмрюк
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
8
Софиан Фегули
ОП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Касымпаша - Карагюмрюк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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