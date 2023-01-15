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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 15 января 2023
Удинезе
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
10'
Бету
59'
Н. Сансоне
80'
С. Пош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Болонья
90'
+1
Желтая карточка
Л. Фергюсон
85'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Сансоне
85'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Р. Орсолини
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Уолес
84'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Саксесс
84'
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Пош
Пас отдал
Й. Схаутен
75'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Н. Перес
74'
74'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Эбишер
74'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
Л. Самарджич
️️️️
З. Ловрич
62'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Н. Моро
Желтая карточка
Уолес
57'
41'
Желтая карточка
Д. Лукуми
ГОЛ! 1:0!
Бету
Пас отдал
И. Саксесс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
13
Удогие
15
Бийол
18
Перес
50
Бекао
15
Уолес
4
Ловрич
17
Макенго
37
Перейра
90
Саксесс
23
Бету
4-4-1-1
1
Скорупски
4
Пош
5
Сумаоро
26
Лукуми
22
Ликояннис
19
Фергюсон
22
Схаутен
6
Моро
20
Эбишер
11
Сансоне
7
Орсолини
18
Перес
77
Эбосс
77
Эбосс
18
Перес
15
Уолес
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
15
Уолес
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Ловрич
90
Саксесс
90
Несторовски
90
Несторовски
90
Саксесс
22
Ликояннис
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Ликояннис
7
Орсолини
30
Касиус
30
Касиус
7
Орсолини
20
Эбишер
21
Сориано
21
Сориано
20
Эбишер
11
Сансоне
99
Барроу
99
Барроу
11
Сансоне
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
22
Франческо Барди
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Удинезе - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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