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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ницца
Реймс - Ницца: обзор матча 15 января 2023
Реймс
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Ницца
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Лотомба
90'
+1
Замена
А. Менди
️️️️
М. Бар
Замена
Б. Локо
️️️️
М. Буси
88'
Замена
К. Думбия
️️️️
Й. Каюсте
81'
Замена
Д. Лопи
️️️️
М. Манетси
81'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. ван Берген
70'
69'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Рэмзи
69'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
69'
Замена
Б. Браими
️️️️
С. Диоп
Желтая карточка
Й. Каюсте
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
99
Рафик Гитан
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
4-3-1-2
23
Диуф
44
Буси
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
2
Каюсте
5
Матусива
5
Манетси
10
Ито
7
ван Берген
9
Балогун
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
10
Диоп
9
Лаборд
19
Пепе
44
Буси
2
Локо
2
Локо
44
Буси
5
Манетси
30
Лопи
30
Лопи
5
Манетси
2
Каюсте
11
Думбия
11
Думбия
2
Каюсте
7
ван Берген
9
Зенели
9
Зенели
7
ван Берген
26
Бар
33
Менди
33
Менди
26
Бар
21
Рэмзи
6
Баркли
6
Баркли
21
Рэмзи
10
Диоп
7
Браими
7
Браими
10
Диоп
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
Остались в запасе
Реймс
Ницца
1
Патрик Пенц
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Реймс - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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