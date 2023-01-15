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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Специя
Торино - Специя: обзор матча 15 января 2023
Торино
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Специя
28'
М. Нзола (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Специя
90'
+7
Желтая карточка
Д. Николау
90'
+1
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Э. Гьяси
82'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
К. Агудело
Замена
Д. Сек
️️️️
У. Синго
81'
77'
Замена
С. Феррер
️️️️
Э. Хольм
77'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Бурабиа
Желтая карточка
С. Риччи
76'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Миранчук
67'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Санабрия
67'
61'
Желтая карточка
М. Бурабиа
51'
Желтая карточка
М. Кальдара
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Лукич
46'
Замена
Р. Родригес
️️️️
П. Схюрс
46'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нзола
Желтая карточка
К. Джиджи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
26
Леонардо Дидо
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
23
Войвода
23
Лукич
21
Риччи
59
Миранчук
45
Влашич
19
Санабрия
3-2-1-2-1
1
Дронговски
23
Кальдара
43
Николау
4
Ампаду
3
Хольм
13
Реца
10
Бурабиа
7
Агудело
11
Гьяси
70
Нзола
4
Схюрс
15
Родригес
15
Родригес
4
Схюрс
23
Лукич
17
Линетти
17
Линетти
23
Лукич
59
Миранчук
28
Радоньич
28
Радоньич
59
Миранчук
19
Санабрия
14
Карамо
14
Карамо
19
Санабрия
90
Синго
19
Сек
19
Сек
90
Синго
11
Гьяси
8
Моутинью
8
Моутинью
11
Гьяси
3
Хольм
4
Феррер
4
Феррер
3
Хольм
7
Агудело
14
Журковски
14
Журковски
7
Агудело
10
Бурабиа
8
Экдаль
8
Экдаль
10
Бурабиа
Остались в запасе
Торино
Специя
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
40
Петар Зовко
ВР
26
Леонардо Дидо
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
26
Леонардо Дидо
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Торино - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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