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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 15 января 2023
Ренн
15.01.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
65'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - ПСЖ
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
89'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Гуири
89'
83'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Д. Перейра
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
76'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
А. Калимуэндо
76'
72'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
72'
Замена
К. Солер
️️️️
В. Заир-Эмери
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Дуэ
68'
ГОЛ! 1:0!
Х. Траоре
Пас отдал
А. Трюффер
65'
56'
Замена
А. Хакими
️️️️
Н. Мукиэле
55'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
У. Экитике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Манданда
6
Родон
3
Теате
3
Ву
3
Трюффер
18
Угочукву
14
Траоре
14
Майер
14
Дуэ
15
Калимуэндо
9
Гуири
4-2-1-3
1
Доннарумма
20
Мукиэле
5
Маркиньос
93
Рамос
24
Бернат
33
Заир-Эмери
2
Перейра
17
Витинья
10
Месси
22
Экитике
10
Неймар
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
15
Калимуэндо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
15
Калимуэндо
9
Гуири
7
Сулемана
7
Сулемана
9
Гуири
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
14
Дуэ
11
Доку
11
Доку
14
Дуэ
20
Мукиэле
2
Хакими
2
Хакими
20
Мукиэле
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
2
Перейра
8
Саншеш
8
Саншеш
2
Перейра
33
Заир-Эмери
18
Солер
18
Солер
33
Заир-Эмери
22
Экитике
10
Мбаппе
10
Мбаппе
22
Экитике
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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