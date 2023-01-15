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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Фулхэм
Ньюкасл - Фулхэм: обзор матча 15 января 2023
Ньюкасл
15.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
89'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Фулхэм
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
90'
+5
90'
+2
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Рид
90'
+2
Замена
Х. Уилсон
️️️️
И. Диоп
90'
+2
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Б. Рид
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
К. Уилсон
89'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
85'
77'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Виллиан
77'
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
А. Перейра
Замена
А. Исак
️️️️
Д. Уиллок
71'
Желтая карточка
Н. Поуп
69'
69'
Пенальти не реализован!
А. Митрович
63'
Желтая карточка
А. Перейра
60'
Желтая карточка
Т. Рим
48'
Желтая карточка
Л. Курзава
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Б. Гимарайнс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Рим
6
Диоп
3
Курзава
36
Палинья
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
10
Виллиан
9
Митрович
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
39
Гимарайнс
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
39
Гимарайнс
28
Уиллок
9
Исак
9
Исак
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
10
Виллиан
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Виллиан
8
Перейра
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
8
Перейра
14
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Рид
6
Диоп
10
Уилсон
10
Уилсон
6
Диоп
6
Рид
95
Винисиус
95
Винисиус
6
Рид
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Марек Родак
ВР
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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