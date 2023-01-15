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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Антверпен
Юнион СЖ - Антверпен: обзор матча 15 января 2023
Юнион СЖ
15.01.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Антверпен
34'
Д. Ванзейр
76'
Т. Теума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Антверпен
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Т. Теума
90'
+4
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
90'
+3
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
86'
85'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
А. Муджа
Желтая карточка
К. Мачида
79'
78'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
78'
Замена
К. Скотт
️️️️
Ю. Эккеленкамп
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Теума
76'
Желтая карточка
В. Бонифаци
75'
75'
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
72'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Ванзейр
72'
58'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
57'
Желтая карточка
К. Стенгс
56'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Замена
К. Мачида
️️️️
С. ван дер Хейден
46'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Т. Теума
34'
Желтая карточка
Д. Ванзейр
31'
3'
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
77
Бруни Нсимба
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
26
Сайкс
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
10
Амани
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
4-1-1-3-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
13
Авила
2
Де Лат
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
14
Стенгс
7
Баликвиша
14
Янссен
44
ван дер Хейден
28
Мачида
28
Мачида
44
ван дер Хейден
10
Теума
19
Франсуа
19
Франсуа
10
Теума
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
13
Ванзейр
9
Нильссон
9
Нильссон
13
Ванзейр
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
32
Эккеленкамп
10
Скотт
10
Скотт
32
Эккеленкамп
7
Муджа
77
Нсимба
77
Нсимба
7
Муджа
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
Остались в запасе
Юнион СЖ
Антверпен
21
Люка Пирар
ВР
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Карел Герартс
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Юнион СЖ - Антверпен
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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