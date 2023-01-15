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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 15 января 2023
Хетафе
15.01.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
7'
Э. Унал
6'
Хоселу
62'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Эспаньол
Желтая карточка
Г. Вильяр
90'
79'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Х. Пуадо
Замена
Х. Латаса
️️️️
М. Эль-Хаддади
67'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Алгобия
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
Х. Пуадо
Пас отдал
Хоселу
51'
Желтая карточка
С. Монтес
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
46'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
К. Аленья
46'
Замена
Г. Альварес
️️️️
О. Альдрете
46'
33'
Желтая карточка
Л. Кабрера
29'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Желтая карточка
Д. Дуарте
16'
ГОЛ! 1:1!
Э. Унал
Пас отдал
Порту
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
22
Суарес
10
Аленья
6
Милья
27
Алгобия
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
3-3-1-1-2
25
Фернандес
23
Монтес
6
Кабрера
12
Калеро
27
Хиль
5
Соуза
22
Видаль
10
Дардер
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
15
Альдрете
17
Альварес
17
Альварес
15
Альдрете
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
27
Алгобия
12
Вильяр
12
Вильяр
27
Алгобия
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
Эль-Хаддади
9
Латаса
9
Латаса
Эль-Хаддади
7
Пуадо
8
Экспозито
8
Экспозито
7
Пуадо
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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