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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Левадиакос
Астерас - Левадиакос: обзор матча 15 января 2023
Астерас
15.01.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Левадиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Левадиакос
89'
Желтая карточка
М. Вихос
Замена
Д. Сантафе
️️️️
В. Иглесиас
85'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Сито
85'
81'
Желтая карточка
К. Думциос
79'
Замена
Г. Никас
️️️️
Г. Вракас
60'
Замена
Ж. Торо
️️️️
К. Луалуа
Замена
М. Гардавски
️️️️
Х. Регис
59'
Вторая желтая
А. Риера
24'
Желтая карточка
А. Риера
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
12
Альфредо Мейя
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Левадиакос
3
Мариос Вихос
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
8
Георгиос Никас
ЦП
92
Michal Škvarka
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
4-2-3-1
1
Пападопулос
24
Альварес
2
Кармона
19
Кастаньо
18
Атьенца
8
Мунафо
17
Иглесиас
40
Сито
20
Регис
23
Риера
9
Барралес
4-3-2-1
97
Стоянович
19
Цапрас
22
Цимопулос
29
Баанак
30
Панайоту
12
Мейя
4
Хэммонд
25
Луалуа
27
Моутинью
77
Вракас
7
Думциос
20
Регис
25
Гардавски
25
Гардавски
20
Регис
17
Иглесиас
14
Сантафе
14
Сантафе
17
Иглесиас
40
Сито
18
Бертольо
18
Бертольо
40
Сито
77
Вракас
8
Никас
8
Никас
77
Вракас
25
Луалуа
44
Торо
44
Торо
25
Луалуа
Остались в запасе
Астерас
Левадиакос
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
3
Мариос Вихос
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
92
Michal Škvarka
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
3
Мариос Вихос
ЛЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
92
Michal Škvarka
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Астерас - Левадиакос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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